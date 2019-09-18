2019-09-18T17:23:11+03:00
Происшествия

Выехал на тротуар и сбил трех пешеходов: В Екатеринбурге пьяный водитель не справился управлением

Одну из попавших под колеса женщину увезли в больницу
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге пьяный водитель не справился управлением. Машину выбросило на тротуар прямо на двух женщин и девятилетнего мальчика. Одну из пострадавших увезли в больницу с переломами и травмой головы. Вторая женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. У мальчика медики диагностировали ушиб правого бедра и после оказания первой помощи отпустили домой. ДТП произошло на Уральских рабочих, 54.

- Водитель автомашины «Киа Сид», при движении по улице 40 лет Октября со стороны улицы Калинина в сторону улицы Победа на регулируемом перекрестке улиц Уральских рабочих- 40 лет Октября не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил выезд автомашины на тротуар, где допустил наезда на 3- х пешеходов, - объяснили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что за рулем машины был 25- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 6 лет. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения- 1,17 мг/л. Сейчас в отношении водителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Решение по данному обстоятельству примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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