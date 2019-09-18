2019-09-18T17:12:11+03:00
Общество

На Урале семья с маленькими детьми может замерзнуть зимой

Платоновы необходим котел, который будет отапливать их дом
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Сергей ПлатоновФото: Сергей Платонов
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Семья Платоновых живет в частном доме в городе Ревде Свердловской области. Сергей Викторович имеет инвалидность, из-за этого он долго не может найти работу, его жена Евгения моет полы в подъездах. Общий доход 15 тысяч рублей и этих денег категорически не хватает. У Платоновых две дочки – 7 и 5 лет. Но в этом году семья может замерзнуть.

- Платить за общее отопление очень дорого, в этом году мы уже отказались от него, так как накопился большой долг за неуплату, который мы до сих выплачиваем. Мы решили установить котел и топить углем. Это поможет нам сэкономить, - рассказывает Сергей Платонов.

У Платоновых них нет ни печки, ни обогревателей, благодаря которым они могли бы обогревать свой дом. На улице уже осень и с каждым днем становиться холоднее. Православная служба милосердия открыла благотворительный сбор на покупку котла для семьи. Если вы хотите помочь Платоновым, переходите по ссылке. Оборудование обойдется в 15 тысяч рублей и еще 9 уйдет на покупку двух тонн угля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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