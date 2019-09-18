2019-09-18T17:01:06+03:00
Общество

ПП и ЗОЖ: школьников Екатеринбурга учат заботиться о своем здоровье

В программе «Разговор о правильном питании» участвуют более 300 школ и детсадов города
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Школьников Екатеринбурга учат заботиться о своем здоровье. В программе «Разговор о правильном питании» участвуют более 300 школ и детсадов города. За прошлый учебный год 64 тысячи детей узнали, что такое ПП (правильное питание) и ЗОЖ (здоровый образ жизни).

В столице Урала проводятся различные мероприятия, направленные на организацию питания учеников и обеспечение максимального охвата школьников сбалансированным горячим питанием. Во всех образовательных организациях Екатеринбурга ведётся информационно-просветительская работа с участниками образовательного процесса, направленная на получение знаний о правильном питании и здоровом образе жизни.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

-Мы уверены, что профилактика и формирование здоровых привычек как среди детей, так и среди взрослых, прежде всего должны носить воспитательный, а не запретительный характер. Поэтому мы активно развиваем и поддерживаем проект «Разговор о правильном питании», разработанный ведущими специалистами НИИ возрастной физиологии города Москвы и рекомендованный Министерством образования Российской Федерации, – рассказал заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

С момента своего внедрения в 2003 году программа «Разговор о правильном питании» стала важным компонентом деятельности школ города в формировании культуры здоровья. В 2017 году специалисты городского центра медицинской профилактики провели комплексное исследование среди школьников Екатеринбурга с целью оценки информированности детей и их родителей о правилах питания, а также степени осознанности и понимания в соблюдении этих правил. В ходе исследования выявили существенные различия между учениками, занимающимися по программе «Разговор о правильном питании» и школьниками контрольной группы по следующим показателям:

-среди школьников, обучавшихся по программе, выше не только знания о нормах правильного питания, но и доля выбора овощей, молочных и кисломолочных продуктов, рыбы, круп и бобовых;

-ученики после программы чаще отдавали предпочтение супам и мясным блюдам на обед;

-ученики, обучавшиеся по программе, реже включают в ежедневный рацион неполезные продукты: колбасные изделия, сахар и кондитерские изделия;

-среди изучивших программу более распространено частое и дробное питание: более трети школьников стали питаться 4 раза в день, четверть учеников питаются пять раз в день;

-школьники после изучения программы чаще выбирали полезные перекусы, чем школьники, не изучавшие программу;

-среди участников программы меньше доля школьников, отмечающих полезные блюда как нелюбимые.

Сейчас в образовательных организациях Екатеринбурга продолжает активно реализовываться программа «Разговор о правильном питании», которая формирует у детей сознательное отношение к своему здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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