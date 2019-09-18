2019-09-18T15:54:50+03:00
Общество

«Лицо со шрамом»: уральский журналист рассказал о работе с Павлом Федулевым

Иннокентий Шеремет сидел в Облдуме рядом с бандитом
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
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Иннокентий Шеремет. Фото: Павел КислицынИннокентий Шеремет. Фото: Павел Кислицын
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Известный уральский медиаменеджер Иннокентий Шеремет поведал «Комсомольской правде» о своей работе с уральским олигархом 90-х годов Павлом Федулевым, который отбывает многолетний срок в колонии строгого режима.

В конце прошлого века Шеремет и Федулев работали за одним столом в Областной думе Свердловской области.

- Для многих журналистов занятие политикой – конец карьеры. Потому что ты не можешь критиковать своих коллег и быть объективным. Поэтому, почувствовав эту опасность, я перестал переизбираться где-то с 1998 года, - рассказывает Шеремет.

В Областной думе журналист сделал несколько наблюдений, работая вместе с Павлом Федулевым. Например, то, что очки олигарх носил, чтобы казаться интеллигентным человеком, каковым вовсе не был.

Какие люди Екатеринбург 18-09

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- Он был очень скромным депутатом, деловой, сидел с гигантским калькулятором. У него была куча бумаг, которые не имели никакого отношения к депутатству, - рассказывает Иннокентий Шеремет. – Он все время что-то считал, видимо, это имело отношение к бухгалтерии его многочисленных предприятий, которыми он тогда владел.

По словам журналиста, когда в очередной раз Павел Федулев вышел из тюрьмы и пополнил депутатский корпус, то на его лице красовался шрам. Вид у него был слишком простоватый и одновременно криминальный. Спасали очки.

- Потом уже, когда пошли суды, выяснилось, как он юристов выкидывал из окон, рубил топорами, топил в прорубях, параллельно расстреливал своих деловых партнеров, - вспоминает Иннокентий Шеремет.

Отметим, что в этом году нашим коллегам - «Телевизионному агентству Урала» исполняется 25 лет. Иннокентий Шеремет – один из самых опытных медиаменеджеров региона. По его собственному признанию, он первым задал мировой тренд на искренне-субъективную журналистику, который теперь используется повсеместно.

Все подробности – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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