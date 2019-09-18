«Полиция выйдет на новый уровень»: Куйвашев встретился с начальником МВД по Свердловской области

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-18T14:52:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Евгений Куйвашев встретился с новым начальник ГУ МВД по Свердловской области Александром Мешковым. Напомним, его недавно назначили на этот вакантный пост, который пустовал почти год. На встрече они обсудили, как совместными усилиями смогут защитить горожан.

- Признаюсь, регион огромный и динамичный. Мы настроены на поступательное развитие и дальнейшее привлечение инвестиций, - отметил Куйвашев. – Это говорит о том, что нам нужно уделить особое внимание охране общественного порядка и другим вопросам, касающимся защиты интересов наших жителей, инвесторов, предприятий.

Губернатор отметил, что с назначением нового начальника ГУ МВД работе уральской полиции «будет предан новый импульс», и она выйдет на новый уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU