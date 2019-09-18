Шанс есть: спасенному в Екатеринбурге щенку хаски сделают переливание крови

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-18T14:37:02+03:00

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Вчера в Екатеринбурге местные жители нашли на свалке щенка хаски, который болел чумкой. Животное нашли еле живым, завернутым в большой пакет – его выкинул хозяин. Сегодня приют, который выхаживает брошенных хаски, сообщил, что у щенка появился шанс: ему в скором времени сделают переливание крови.

- Состояние до сих пор крайне тяжелое. Сегодня вечером будут новые анализы, - передает слова приюта ngzt.ru. – И уже по их результатам будут принято решение о необходимости переливания крови.

Вот в таком состоянии его нашли местные жители. Фото:HuskyEkb

Малышу дали кличку Шанс – может, хоть так у него появится возможность выздороветь. Сотрудники приюта отмечают, что уже упущено много времени «по вине бывшего хозяина» - если бы собаку показали докторам раньше, вероятность его выздоровления была бы больше.

ИСТОЧНИК KP.RU