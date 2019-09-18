Шанс есть: спасенному в Екатеринбурге щенку хаски сделают переливание крови
Вчера в Екатеринбурге местные жители нашли на свалке щенка хаски, который болел чумкой. Животное нашли еле живым, завернутым в большой пакет – его выкинул хозяин. Сегодня приют, который выхаживает брошенных хаски, сообщил, что у щенка появился шанс: ему в скором времени сделают переливание крови.
- Состояние до сих пор крайне тяжелое. Сегодня вечером будут новые анализы, - передает слова приюта ngzt.ru. – И уже по их результатам будут принято решение о необходимости переливания крови.
Вот в таком состоянии его нашли местные жители. Фото:HuskyEkb
Малышу дали кличку Шанс – может, хоть так у него появится возможность выздороветь. Сотрудники приюта отмечают, что уже упущено много времени «по вине бывшего хозяина» - если бы собаку показали докторам раньше, вероятность его выздоровления была бы больше.
ИСТОЧНИК KP.RU