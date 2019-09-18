Зима близко: к концу недели на Урале пойдет снег

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-18T14:22:04+03:00

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К концу этой недели в некоторых местах Свердловской области ожидается мокрый снег и резкое похолодание – кое-где до -3. Об этом рассказали в пресс-службе Уралгидрометцентра.

- Мокрый снег ожидается 20 и 21 сентября, в основном, на севере Среднего Урала. Температура воздуха ночью опустится от 0 до -3, - отметили там. – Вместе с тем, ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Напомним, что завтра, 19 сентября, синоптики объявили штормовое предупреждение. В МЧС рассказали, как вести себя во время грозы, а в Уралуправтодоре посоветовали быть за рулем предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU