2019-09-18T13:53:24+03:00
Происшествия

Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о массовой драке со стрельбой на «Таганском ряду»

На место уже выехали следователи
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В СМИ появилась информация о том, что сегодня, 18 сентября, на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой. В пресс-службе МВД эту информацию подтвердили и отметили, что в полицию также было сообщение об этом.

- Сообщение о возможном происшествии со стрельбой и ранением человека поступало не только в СМИ, но и в отдел полиции №10, на чьей территории располагается указанный объект, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

На предполагаемое место происшествия оперативно прибыли следователи. Сейчас они проверяют эту информацию. Вместе с тем, два сотрудника «Таганского ряда», с которыми «Комсомолке» удалось пообщаться, опровергают сообщения о перестрелке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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