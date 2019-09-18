«Мисс Екатеринбург» снимется в фильме с Нагиевым

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-18T13:28:10+03:00

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Ирина Антоненко, «Мисс Екатеринбург-2009» и «Мисс России-2010» рассказала об участие в новом проекте. На своей странице в Instagram модель объявила, что снимается в фильме с названием «Друг на продажу». Компанию уральской красавице составит знаменитый телеведущий Дмитрий Нагиев, а также Антон Богданов из «Реальных пацанов». Сегодня Ирина выложила в соцсети фото тарелки, которая символизирует начало съемок.

-Девушки самые нежные, милые, добрые создания на свете — особенно когда они что-то натворили. Ну, в путь! Мотор фильма «Друг на продажу», - подписала снимок девушка.

Ирина Антоненко объявило о старте съемок.

Съемки фильма проходят в Москве, режиссером которого выступает Александр Данилов. Отметим, для Ирины Антоненко уже не первый актерский опыт, недавно она снималась в триллере «Отрыв», режиссера Тиграна Саакяна

ИСТОЧНИК KP.RU