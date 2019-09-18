2019-09-18T13:52:03+03:00
Экономика

Скоростной мобильный интернет появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, обеспечил устойчивым сигналом LTE Верхнюю Салду и Качканар
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Екатеринбург, РФ – ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, обеспечил устойчивым сигналом LTE Верхнюю Салду и Качканар.

Это позволит ускорить процесс цифровизации экономики предприятий, работающих в этих городах, даст доступ ко всем цифровым решениям и сервисам МТС, включая телемедицинские и образовательные платформы, облачные сервисы, интернет вещей, кибербезопасность и пр.

«Промышленные предприятия Свердловской области в большинстве своём экспортно ориентированы, и потому заинтересованы в снижении издержек и повышении качества своей продукции на мировом рынке. Без внедрения современных систем управления и контроля, эту задачу не выполнить. МТС готова создавать и уже создаёт инфраструктуру, необходимую для технического перевооружения производства любого уровня. Верхняя Салда и Качканар являются моногородами, качество жизни населения которых во многом зависит от деятельности градообразующих предприятий. Поэтому одновременно со строительством базовых станций на промышленных территориях, МТС развивает мобильную сеть и в жилом секторе», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Работающее в Верней Салде головное предприятие Корпорации ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире производитель листового титана и титановых изделий для аэрокосмической и моторостроительной отраслей. Строительство новых базовых станций на территории ВСМПО обеспечило покрытие промплощадки предприятия сигналом LTE, позволяющим в полной мере пользоваться всеми цифровыми сервисами на базе высокоскоростного мобильного интернета.

Строительство сети базовых станций вблизи Качканара и посёлка Валериановск было связано с решением определённых технических задач, вызванных горным рельефом. Эти задачи были решены инженерами филиала МТС в Свердловской области.

Также будут введены в эксплуатацию до конца года базовые станции стандарта LTE на ул. Спортивной и в коллективном саду №9 в Верхней Салде и в посёлке Валериановск, где живут семьи сотрудников ВСМПО и Качканарского ГОКа. Это позволит металлургам и горнякам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в любой бытовой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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