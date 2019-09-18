На Урале – штормовое предупреждение: несколько простых правил поведения в непогоду

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-18T13:19:49+03:00

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Синоптики объявили штормовое предупреждение – завтра, 19 сентября, в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и грозы. Спасатели напоминают о нескольких простых правилах поведения в непогоду.

- Во время ливней лучше не выходить на улицу без особой необходимости и, по возможности, отказаться от автомобилей, - посоветовали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Окна и форточки в домах и квартирах лучше закрыть.

Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через дороги, а автомобилистам – скоростной режим и дистанцию.

Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями и находиться около металлических конструкций. Следует выключить из сети все электроприборы, не пользоваться сотовым, не прикасаться к водопроводным кранам и не стоять у открытого окна. В случае ЧС следует сразу звонить по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU