Важные перестановки: в Екатеринбурге начал ходить муниципальный 27 автобус

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-18T12:34:08+03:00

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Екатеринбургский автобусный маршрут №27, которых ходил от ЖБИ через центр на ВИЗ, перешел во владения ЕМУП «Гортранс». На линию, как муниципальный автобус, он вышел сегодня, 18 сентября. Напомним, что до этого он принадлежал частному перевозчику ПАТП «Город». Все эти изменения произошли в связи с итогами конкурса.

- Мы действительно получили маршрут №27, а «Городу» достались автобусы №19, 37 и 61, - добавили в «Гортрансе».

Вместе с тем, многие читатели «КП» уже недовольны изменениями. По их словам, автобусы стали ходить намного реже – теперь, чтобы уехать в центр города, приходится стоять на остановке около получаса.

В «Гортрансе», в свою очередь, уверяют, что к ним никаких жалоб не поступало. На сайте госзакупок, в соответствующей документации, указано, что на маршрут выпущено 27 машин, а интервал составит не больше 5 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU