Сильный ветер и дожди: на Свердловскую область надвигается непогода

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-18T12:19:04+03:00

В свою очередь «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловский гидрометцентр выступил с сообщением о сильных ливнях и шквалистом ветре. По данным синоптиков, непогода настигнет Средний и Южный Урал 19 сентября.

- Днем 19 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Днем 19 сентября и ночью 20 сентября в Челябинской области усиление ветра с порывами 23-28 м/с, - сообщили в гидрометцентре

В свою очередь «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU