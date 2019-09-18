2019-09-18T12:19:04+03:00
Общество

Сильный ветер и дожди: на Свердловскую область надвигается непогода

Порывы ветра достигнут 23-28 м/с
Олег Галимов
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В свою очередь «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиямВ свою очередь «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиямФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловский гидрометцентр выступил с сообщением о сильных ливнях и шквалистом ветре. По данным синоптиков, непогода настигнет Средний и Южный Урал 19 сентября.

- Днем 19 сентября местами в Свердловской и Челябинской областях ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Днем 19 сентября и ночью 20 сентября в Челябинской области усиление ветра с порывами 23-28 м/с, - сообщили в гидрометцентре

В свою очередь «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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