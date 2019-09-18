Региональные операторы ТКО могут получить налоговые льготы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-18T12:18:34+03:00

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Вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019 №211-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса РФ». Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отмечает, что региональные законодатели получили инструмент стимулирования работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Федеральные законодатели предусмотрели новое правотворческое полномочие для субъектов Российской Федерации. А именно – право устанавливать нулевую ставку по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональный бюджет, для региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Профильному комитету по бюджету, финансам и налогам предстоит детально изучить ситуацию и прийти к заключению о целесообразности представления данной налоговой льготы в Свердловской области, – отметила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU