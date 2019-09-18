2019-09-18T12:05:46+03:00
Общество

Скандальным делом о смерти пенсионерки в Алапаевске занялся СК

Ранее эту историю обнародовал депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин
Мария Трапезникова
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Дело о смерти пенсионерки в Алапаевске передали в СКР по Свердловской областиДело о смерти пенсионерки в Алапаевске передали в СКР по Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандальное дело о смерти пожилой женщины из Алапаевска, которую истязал сын, передали в Следственный комитет.

- Накануне нам в производство передано уголовное дело, ранее возбуждённое органами полиции по ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Женщину долгое время избивал родной сын. Он также держал в страхе всех соседей и даже угрожал взорвать дом, в котором жил. Пенсионерка скончалась 1 сентября. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, который обнародовал историю, утверждает, что это произошло после «очередных побоев» сына.

На основании этого документа полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

На основании этого документа полиция отказалась возбуждать уголовное дело. Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

- Поскольку пострадавшая скончалась, мы разбираемся, расследуем, и выясним все обстоятельства. По итогам следствия дадим правовую оценку. Также будет решаться вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления, поскольку женщина умерла, - добавили в СКР.

Напомним, что не так давно к Ионину обратилась местная жительница – с жалобой на соседа Дмитрия Кротова, который регулярно избивал свою мать. Однако в полиции отказалась рассматривать этот вопрос.

Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых ранее пояснил, что женщина истязала себя сама и просила не привлекать сына к ответственности, а также отказывалась проходить судмэдэкспертизу.

Однако Ионин посчитал аргументы неубедительными и решил обратиться с заявлением к новому начальнику свердловского ГУ МВД Александру Мешкову с просьбой провести проверку действий сотрудников полиции Алапаевска и мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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