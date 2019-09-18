2019-09-18T10:55:14+03:00
Общество

В екатеринбургском ЦПКиО царит свободный рынок

Лев ИСТОМИН
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В парке торговля идет активно, особенно в теплое время годаВ парке торговля идет активно, особенно в теплое время годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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18 сентября депутаты Гордумы Екатеринбурга заслушали отчет и.о. директора ЦПКиО имени Маяковского Михаила Юланова.

Один из главный вопросов, который интересовал народных избранников – высокие цены на товары в киосках, которые сегодня работает на территории парка.

В ответ руководитель заявил, что у него нет возможности влиять на высокие цены в точках общепита на территории парка. Юланов и его коллеги обращаются с призывами к предпринимателям к снижению стоимости товаров, но никакой реакции нет.

- Мы не можем повлиять, с теми, кто сильно завышает цены, стараемся не продлевать договор на следующий год, - заявил и.о. директора депутатам.

По его словам, за год парк посещают около 5,6 миллионов человек, каждый из которых в среднем оставляет здесь 550 рублей.

- Парк сегодня работает неэффективно, - резюмировал Михаил Юланов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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