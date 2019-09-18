В Екатеринбурге за 336 миллионов построят новый Центр медицины катастроф

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-18T10:32:54+03:00

Это будет четырехэтажное здание с двумя отсеками

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В Екатеринбурге появится второй Центр медицины катастроф. Его планируют построить на Широкой Речке, рядом с первым зданием, а обойдется это в 335,9 миллионов рублей. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.

- Здание займет площадь 6179,1 квадратных метров и будет состоять из двух отсеков, - говорится там. – В первом расположатся помещения для научно-исследовательской деятельности, повышения квалификации, а также мобильного медицинского отряда. Во втором будет храниться спецтехника.

Подрядчик должен будет построить четырехэтажное здание и тренировочную площадку, а также благоустроить прилегающую территорию. Победителя торгов должны выбрать 25 сентября, сразу после этого начнутся строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU