В Екатеринбурге за 336 миллионов построят новый Центр медицины катастроф
В Екатеринбурге появится второй Центр медицины катастроф. Его планируют построить на Широкой Речке, рядом с первым зданием, а обойдется это в 335,9 миллионов рублей. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.
- Здание займет площадь 6179,1 квадратных метров и будет состоять из двух отсеков, - говорится там. – В первом расположатся помещения для научно-исследовательской деятельности, повышения квалификации, а также мобильного медицинского отряда. Во втором будет храниться спецтехника.
Подрядчик должен будет построить четырехэтажное здание и тренировочную площадку, а также благоустроить прилегающую территорию. Победителя торгов должны выбрать 25 сентября, сразу после этого начнутся строительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU