На ВИЗ-Стали повышают пожарную безопасность

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-18T10:21:32+03:00

Компания ВИЗ-Сталь направила более 7,6 миллионов рублей в 2019 году на мероприятия по усилению пожарной безопасности

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Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) направила более 7,6 млн рублей в 2019 году на мероприятия по усилению пожарной безопасности.

В цехе холодной прокатки смонтировали современную автоматическую установку пожарной сигнализации с системой оповещения и управления эвакуацией работников. Новое оборудование позволяет максимально оперативно определять наличие возможного возгорания и оповещать работников о возможных нештатных ситуациях.

На участках цеха установили 160 извещателей, которые при обнаружении возгорания передают данные на пульт управления диспетчеру. Людей о потенциальной опасности оповещают звуковыми и световыми сигналами.

Новыми противопожарными дверями оснастили здания центральной заводской лаборатории, транспортного цеха, участка водоснабжения и очистки промышленных стоков, участка по обслуживанию высоковольтного оборудования. В случае пожара двери обеспечат надежную защиту от распространения продуктов горения в соседние помещения, что даст возможность своевременно эвакуировать людей.

ВИЗ-Сталь регулярно проводит учения по противопожарной защите, которые позволяют каждому сотруднику досконально отработать действия при потенциально возможных нештатных ситуациях. Ежегодно в профилактических мероприятиях принимают участие 100% работников завода.

Информация о ВИЗ-Стали: ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 85% продукции ВИЗ-Стали поставляет на экспорт. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали превышает 5,6%.

В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.

ИСТОЧНИК KP.RU