Дорожники «переодели» 13 свердловских трасс

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-18T10:12:50+03:00

На всех участках укрепили обочины и нанесли новые разметки

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Дорожники отремонтировали 13 свердловских трасс – это около 125 километров федеральных дорог. Их «защитили» специальными слоями износа.

- Это позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, повысить комфортность и безопасность движения, а также восстановить основные эксплуатационные свойства покрытия: ровность и сцепление, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». – Периодическое обновление верхнего слоя защищает асфальт в сложных условиях уральского климата.

Фото: пресс-служба "Уралуправтодора"

Верхний слой дорожной «одежды» заменили на трассах Р-242 Пермь – Екатеринбург, Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-354 Екатеринбург – Курган. Общая протяженность составляет порядка 125 километров. На всех участках дорожники укрепили обочины и нанесли новую разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU