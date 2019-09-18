2019-09-18T09:11:59+03:00
Происшествия

«Таскала за волосы по всей квартире»: свердловчанке, которая долгое время избивала дочь, дали 3 года условно

Мать «воспитывала» ремнем девочку-подростка за то, что та плохо убиралась по дому
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мать долгое время избивала свою дочь за то, что ты плохо убиралась по дому - это продолжалось три месяца, и почти каждый раз женщина была пьянаМать долгое время избивала свою дочь за то, что ты плохо убиралась по дому - это продолжалось три месяца, и почти каждый раз женщина была пьянаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Серова обвинили 42-летнюю местную жительницу в том, что та долгое время избивала свою дочку-подростка. Это продолжалось три месяца, с марта по май этого года, и почти всегда женщина была в нетрезвом виде.

- Она била дочь по телу ремнем и таскала ее по квартире за волосы, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Поводы для такого насилия каждый раз были незначительными. Так, один раз мать избила девочку за то, что та нерасторопно прибиралась на кухне, а в другой раз – за то, что один из младших братьев порвал кроссовки в тот момент, когда старшая сестра гуляла с ним по улице.

После того, как об этом узнали следователи, мать девочки раскаялась в содеянном. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

После того, как об этом узнали следователи, мать девочки раскаялась в содеянном. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Женщина обвинила девочку в том, что та слишком плохо присматривает за братом, и решила «воспитать» ее ремнем. Об этом узнали учителя девочки – они заметили на руках синяки, после чего рассказали об этом полиции.

- В ходе расследования мать подростка признала вину и раскаялась в содеянном. Она даже отдала следователям «орудие преступления» - кожаный ремень, которым избивала дочь, - добавили в СКР.

Суд назначил ей 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. А за воспитанием в семье теперь очень пристально следят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге за 336 миллионов построят новый Центр медицины катастроф
На ВИЗ-Стали повышают пожарную безопасность
Дорожники «переодели» 13 свердловских трасс
На Урале установили «зебры» около школ только после вмешательства прокуратуры
ПАО «ФСК ЕЭС» установит новейшие высоковольтные вводы на 27 подстанциях Урала
«Очень актуально»: Покрас Лампас предложил изобразить на Уралмаше «супрематическую дубинку»
Долой пляжи: уральские курорты попали в топ-10 самых популярных мест для новогодних праздников
Уже были жалобы: на Урале прикрыли баню из-за отсутствия огнетушителей
В Екатеринбурге появится многоуровневый паркинг
В Екатеринбурге открыли сквозное движение через кольцо на Серафимы Дерябиной
История повторяется: в уральском поселке рухнул мост, соединяющий две его части
«Еще на год ближе к смерти»: Хабиб Нурмагомедов хочет приехать в Екатеринбург, чтобы отпраздновать день рождения
Екатеринбургские хоккеисты вернулись домой: «Автомобилист» обыграли «Авангард» в домашнем матче