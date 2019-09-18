«Таскала за волосы по всей квартире»: свердловчанке, которая долгое время избивала дочь, дали 3 года условно

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-18T09:11:59+03:00

Мать долгое время избивала свою дочь за то, что ты плохо убиралась по дому - это продолжалось три месяца, и почти каждый раз женщина была пьяна Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать «воспитывала» ремнем девочку-подростка за то, что та плохо убиралась по дому

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В Серова обвинили 42-летнюю местную жительницу в том, что та долгое время избивала свою дочку-подростка. Это продолжалось три месяца, с марта по май этого года, и почти всегда женщина была в нетрезвом виде.

- Она била дочь по телу ремнем и таскала ее по квартире за волосы, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Поводы для такого насилия каждый раз были незначительными. Так, один раз мать избила девочку за то, что та нерасторопно прибиралась на кухне, а в другой раз – за то, что один из младших братьев порвал кроссовки в тот момент, когда старшая сестра гуляла с ним по улице.

После того, как об этом узнали следователи, мать девочки раскаялась в содеянном. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Женщина обвинила девочку в том, что та слишком плохо присматривает за братом, и решила «воспитать» ее ремнем. Об этом узнали учителя девочки – они заметили на руках синяки, после чего рассказали об этом полиции.

- В ходе расследования мать подростка признала вину и раскаялась в содеянном. Она даже отдала следователям «орудие преступления» - кожаный ремень, которым избивала дочь, - добавили в СКР.

Суд назначил ей 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года. А за воспитанием в семье теперь очень пристально следят.

ИСТОЧНИК KP.RU