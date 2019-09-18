«Очень актуально»: Покрас Лампас предложил изобразить на Уралмаше «супрематическую дубинку»
Только на днях «Стенограффия» представила новый эскиз «Супрематического креста» на площадь Первой Пятилетки, как автор этого самого «Креста», Покрас Лампас, предложил еще один вариант работы – дубинку. Ее маэстро представил московский уличный художник Philippenzo Madonnaro.
- В свете последних событий – это очень актуальный символ, - отметил у себя в Twitter Покрас Лампас. – Может, заменим на время площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге?
Напомним, что поменять «крест» на «НЕкрест» решили из-за того, что против граффити выступили православные активисты. Некоторые даже угрожали художнику и всей команде «Стенограффии». Но, в итоге, все пришли к консенсусу.
ИСТОЧНИК KP.RU