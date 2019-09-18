2019-09-18T08:42:34+03:00
Общество

«Очень актуально»: Покрас Лампас предложил изобразить на Уралмаше «супрематическую дубинку»

Такой вариант показал московский уличный художник Philippenzo Madonnaro
Мария Трапезникова
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Фото: Покрас Лампас в TwitterФото: Покрас Лампас в Twitter
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Только на днях «Стенограффия» представила новый эскиз «Супрематического креста» на площадь Первой Пятилетки, как автор этого самого «Креста», Покрас Лампас, предложил еще один вариант работы – дубинку. Ее маэстро представил московский уличный художник Philippenzo Madonnaro.

- В свете последних событий – это очень актуальный символ, - отметил у себя в Twitter Покрас Лампас. – Может, заменим на время площадь Первой Пятилетки в Екатеринбурге?

Напомним, что поменять «крест» на «НЕкрест» решили из-за того, что против граффити выступили православные активисты. Некоторые даже угрожали художнику и всей команде «Стенограффии». Но, в итоге, все пришли к консенсусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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