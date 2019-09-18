2019-09-18T08:09:24+03:00
Общество

Долой пляжи: уральские курорты попали в топ-10 самых популярных мест для новогодних праздников

Оказывается, большинство россиян любят «традиционный» праздник: с холодами и снегом
Мария Трапезникова
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Урал стал одним из самых популярных курортов для празднования Нового годаУрал стал одним из самых популярных курортов для празднования Нового годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Оказывается, не все любят встречать Новый год под шезлонгами и на золотом песочке. Аналитики туристического портала «ТурСтат» выяснили, что уральские окрестности с их холодными зимами стали одними из самых популярных мест, где можно отметить праздники.

- В первую десятку, помимо Урала, для отдыха в России на Новый год вошли Москва, Байкал, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Карелия, Крым, Великий Устюг, Подмосковье и Рязань, - рассказали в пресс-службе портала.

За Москву отдали 22% голосов, за Байкал и Сибирь – 15%, за Санкт-Петербург – 14%, а за Екатеринбург и уральские окрестности – 3%. Аналитики также отметили, что опрос проводился в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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