2019-09-18T07:25:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге появится многоуровневый паркинг

Аукцион продлится до 16 октября
Мария Трапезникова
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На этом участке планируется построить многоуровневый паркинг. Фото: Яндекс.ПанорамыНа этом участке планируется построить многоуровневый паркинг. Фото: Яндекс.Панорамы
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В самом центре Екатеринбурга планируют построить многоуровневый паркинг. Он будет находиться в квадрате улиц МалышеваДобролюбоваРадищева – Чернышевского.

Площадь участка составит 1 616 квадратных метров. Начальная цена на аукционе – 1 065 000 рублей. Цену можно будет снизить или повысить на 30 тысяч рублей. Заявки принимаются до 16 октября.

Красный квадратиком отмечены примерные границы паркинга. Фото: Яндекс.Карты

Красный квадратиком отмечены примерные границы паркинга. Фото: Яндекс.Карты

- Вынужденный снос зеленых насаждений, связанный со строительством объекта капитального строительства, а также с устройством сетей и объектов инженерно-технического обеспечения допускается производить только по постановлению Администрации города Екатеринбурга после оплаты восстановительной стоимости, - отмечается в документации.

Напомним, вчера мы писали о том, что в центре города на трех улицах добавят еще три парковки на 67 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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