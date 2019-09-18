История повторяется: в уральском поселке рухнул мост, соединяющий две его части
В уральском поселке Махнево, что под Нижним Тагилом, рухнул автомобильный мост, который соединяет две противоположные его части. На нем деформировались опоры.
- Жизнеобеспечение не нарушилось, поскольку проезд машин осуществляется по другому мосту, который находится в 3 километрах от поселка, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Сегодня, 18 сентября, в администрации Махневского МО пройдет заседание комиссии по ЧС, на котором решат вопрос восстановления моста.
Напомним, что похожая ситуация произошла в поселке Филькино, где жители сами построили себе мост. Он тоже проложен через реку и соединяет две противоположные части деревни. Вот только вскоре его смыло, и власти установили им новый – но его тоже смыло.
ИСТОЧНИК KP.RU