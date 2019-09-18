«Еще на год ближе к смерти»: Хабиб Нурмагомедов хочет приехать в Екатеринбург, чтобы отпраздновать день рождения

СЕГОДНЯ 06:12 2019-09-18T06:15:01+03:00

Хабиб признался, что обычно не празднует свой день рождения, ведь в этот момент он становится просто на шаг ближе к смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмен обычно не празднует этот день, но очень хочет посмотреть финал чемпионата мира

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Хабиб Нурмагомедов, известный боец ММА, хочет заглянуть в гости в Екатеринбург, чтобы справить день рождения. Он у него, кстати, 20 сентября, ровно через два дня. Спортсмену исполнится 31 год, но этот праздник для Хабиба – самый обычный день, он его не отмечает.

- Я не любитель праздновать день рождения, честно. Не помню, чтобы за свой почти 31 год я праздновал. Это для меня не праздник. Не знаю, может, для кого-то звучит странно – что тут праздновать-то? Ты каждый год стареешь, еще на один шаг ближе к смерти, как говорится, - отметил спортсмен в интервью «Первому каналу». – 31 год – дата не маленькая… Пока, если честно, планов особых нет. Может быть, в Екатеринбург полечу, там чемпионат мира по боксу идет, финалы будут. Я люблю бокс.

Напомним, что в Екатеринбурге с 8 сентября действительно проходит чемпионат мира по боксу. Соревнования завершатся 21 сентября – в них принимают участие около 500 спортсменов из 89 стран. Мы, кстати, делали очень крутой фоторепортаж с торжественного открытия мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU