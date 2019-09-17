Без документов и вещей: в Екатеринбурге третий день ищут молодого человека

СЕГОДНЯ 19:43 2019-09-17T19:50:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге третий день ищут 22-летнего молодого человека. Никита Сыропятов не выходит на связь с 15 сентября. Он вышел из дома с братом. Во время прогулки они встретились со знакомой девушкой, а затем разошлись. С этого момента Никиту никто не видел. Все вещи и документы он оставил у брата. О пропаже в поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщила мама Никиты.

- Сейчас объедем с ориентировкой больницы. Также нам нужно искать людей, кто его видел в промежуток с 8 часов вечера субботы по текущий момент, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зелёные

Волосы: русые, короткая стрижка

Был одет: Белая толстовка, черные брюки, зелёные кеды, белая кепка

Особые приметы: Борода, татуировки

Если вам что-то известно о нахождении Никиты Сыропятова, звоните Екатерине 8 9961825203.

ИСТОЧНИК KP.RU