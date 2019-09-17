2019-09-17T19:50:52+03:00
Общество

Без документов и вещей: в Екатеринбурге третий день ищут молодого человека

Никита Сыропятов не выходит на связь с 15 сентября
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге третий день ищут 22-летнего молодого человека. Никита Сыропятов не выходит на связь с 15 сентября. Он вышел из дома с братом. Во время прогулки они встретились со знакомой девушкой, а затем разошлись. С этого момента Никиту никто не видел. Все вещи и документы он оставил у брата. О пропаже в поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщила мама Никиты.

- Сейчас объедем с ориентировкой больницы. Также нам нужно искать людей, кто его видел в промежуток с 8 часов вечера субботы по текущий момент, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 172 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: зелёные

Волосы: русые, короткая стрижка

Был одет: Белая толстовка, черные брюки, зелёные кеды, белая кепка

Особые приметы: Борода, татуировки

Если вам что-то известно о нахождении Никиты Сыропятова, звоните Екатерине 8 9961825203.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбургские хоккеисты вернулись домой: «Автомобилист» обыграли «Авангард» в домашнем матче
В Свердловской области треть аварий с участием пешеходов происходит ночью
Свердловская магистраль присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»
«Вот убьют - тогда и приходите»: депутат Госдумы просит проверить ОМВД Алапаевска после смерти пенсионерки, которую бил сын
В рамках нацпроекта «Экология» депутаты рассмотрят изменение регионального законодательства
ВИЗ-Сталь повышает стабильность газоснабжения производства
Три новые школы в трех новых районах откроются в Екатеринбурге в 2020 году
ТАУ – 25! Поговорим с Иннокентием Шереметом
На ремонт в больницах Урала выделили почти полмиллиарда рублей
Три сквера в Екатеринбурге защитят от застройки
План реконструкции Зеленой Рощи придется менять: в парке Екатеринбурга нашли кладбище
В Екатеринбурге представили нового начальника свердловского главка МВД
ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на социальные гранты на Урале
Общегородской опрос ставит под угрозу учебный процесс в школах Екатеринбурга
Проехал на большой скорости: на Урале под суд отправили водителя, насмерть сбившего пешехода
Общегородской опрос - уникальный прецедент в истории мегаполиса
В Екатеринбурге Nexia сбила 8-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу
Городские власти контролируют строительство, реконструкцию и ремонт дорог
К подаче тепла готовы: екатеринбургские газовики проверили две тысячи километров труб
«Город на оптике»: в Екатеринбурге теперь самый быстрый домашний Интернет