СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-17T18:55:36+03:00

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В Свердловской области треть аварий с участием пешеходов происходит ночью. Люди забывают надевать на одежду световозвращающие элементы. В темное время суток по данным ГИБДД с начала прошлого года произошло 204 дорожных аварии. Всего в Свердловской области зарегистрировано уже 658 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В этих ДТП погибли 80 человек, еще 608 получили травмы различной степени тяжести. С наступлением осени ситуация может ухудшиться.

- С наступлением осени заметно ухудшаются погодные условия, часто идут дожди, световой день становится короче. В утренние, вечерние и ночные часы опускаются туманы, видимость в которых нередко составляет менее 50 метров. Все эти погодные факторы имеют непосредственное влияние на дорожную безопасность. Часто водители просто не видят находящегося на дороге человека, который одет в темную одежду, - отметили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

В минувшее воскресенье, около 22 часов, в Белоярском районе, водитель автомобиля «Киа» допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход погиб. Сотрудниками ГИБДД установлено, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы. Водитель, совершивший наезд, пояснил, что, двигаясь в сторону Екатеринбурга, заметил, что на дороге что-то лежит, принял экстренное торможение, и попытался объехать препятствие, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Это даст водителю транспортного средства возможность своевременно заметить пешехода, а также принять меры по недопущению наезда. Кроме этого, о пешеходах, находящихся на загородных автодорогах с явным риском для жизни, Госавтоинспекция Свердловской области просит незамедлительно сообщать в дежурную часть Управления ГИБДД по Свердловской области (343) 269-77-00 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU