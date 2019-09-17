«Вот убьют - тогда и приходите»: депутат Госдумы просит проверить ОМВД Алапаевска после смерти пенсионерки, которую бил сын

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-17T18:22:42+03:00

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Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин просит проверить ОМВД Алапаевска после смерти пенсионерки, которую бил сын. Представитель власти уверен, что действия полиции могли стать причиной смерти Натальи Кротовой.

Как написал депутат на своей странице в соцсети Facebook, весной этого года полиция отказалась возбуждать в отношении мужчины уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»).

-Вот убьют - тогда и приходите, - скотский принцип работы некоторых представителей правоохранительных органов нашел ужасающее подтверждение в городе Алапаевск, - написал Ионин.

1 сентября пенсионерка скончалась. Депутат утверждает, что это случилось после «очередных побоев» сына.

- В конце апреля ко мне обратилась жители дома Калинина, 7 с жалобой на их соседа - Дмитрия Кротова, который более 20 лет терроризирует весь дом, в частности, угрожая взорвать газ. Также он регулярно истязал родную мать, угрожал ей убийством, и люди попросили обратить внимание органов полиции и администрации города, - написал Ионин в Facebook. Мною был направлен депутатский запрос в прокуратуру области, оттуда расписали в полицию и горадминистрацию по подведомственности. Отдел «Алапаевский» в возбуждении дела отказал. А соседи жаловались, что, в итоге, представители полиции еще и неформально выговаривали им, что обращаются к депутату «по пустякам». Сам Кротов, кстати, до сих пор даже не заключен под стражу. Продолжает пить и буянить, угрожая соседям.

Фото: Facebook Дмитрий Ионин

В документах, которые опубликовал депутат, говорится, что полиция ММО МВД России «Алапаевский» отказалась возбуждать дело из-за «отсутствия события преступления», а администрация муниципалитета не стала выселять Кротова из жилья, так как отсутствовали документально подтвержденные нарушения им общественного порядка.

Пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых предоставил копию заявления Натальи Кротовой от 21 июня 2019 года, в котором она просит «не привлекать к административной ответственности Дмитрия Кротова.

- Проходить СМЭ отказываюсь. Первоначальное заявление было написано сгоряча, так как хотела его чем-то наказать, - говорится в бумаге.

На основании этого документа полиция не стала возбуждать уголовное дело Фото: Валерий Горелых

Пресс-секретарь регионального главка полиции назвал слова депутата «скоропалительными» и «неубедительными».

- У некоторых депутатов вероятно руки чешутся по самопиару. Общественный деятель, о котором идет речь, совсем недавно сам прославился на всю страну стрельбой из автомата в общественном месте. Что ему стоило написать повторный запрос в территориальный УВД и еще раз узнать результаты проделанной полицией работы, - сказал Валерий Горелых. - Родным, близким и всем, кто знал бабушку, искренние соболезнования в связи с ее скоропалительной кончиной. Я думаю, нерадивого родственника женщины сама жизнь покарает рано или поздно. Он четырежды привлекался представителями МВД к административной ответственности. Уверен, в подобных случаях нельзя прощать дикое поведение даже своих близких, не то что чужих людей. Это порой приводит к подобным трагедиям.

Дмитрий Ионин заявил, что обратится к новому начальнику свердловского ГУ МВД Александру Мешкову с просьбой провести проверку действий сотрудников полиции Алапаевска и мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU