В рамках нацпроекта «Экология» депутаты рассмотрят изменение регионального законодательства

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-17T18:20:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина обратила внимание на то, что с первого ноября 2019 года вступит в силу федеральный закон «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Субъекты РФ получили дополнительные экологические полномочия, которые необходимо закрепить в региональном законодательстве.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ, вступающим в силу 01.11.2019 года, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха наделяются полномочием – организовать проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию.

В связи с этим потребуется внесение изменений в закон Свердловской области от 20.03.2006 № 12-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» и областной закон от 04.11.1995 № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области».

«Федеральным законом № 195-ФЗ также вносятся изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Речь идет о том, что в тех муниципальных образованиях, где проведены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проект генерального плана городского округа или поселения должен быть согласован с уполномоченным органом исполнительной власти. Проект генерального плана будет проходить согласование в части возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха, если в нем предусматривается размещение объектов, на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В связи с чем, потребуется внесение изменений в закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», – отметила председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина.

По данным, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в 2018 году объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на территории Свердловской области снизился на 7,7 процента. При этом выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта выросли на 22 процента.

В прошлом году предприятиями Свердловской области на проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух затрачено 1,2 миллиарда рублей. Тем не менее, загрязнение атмосферного воздуха занимает первое место среди факторов риска комплексной химической нагрузки на население региона. А объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта практически достиг уровня выбросов стационарных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU