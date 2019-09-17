ВИЗ-Сталь повышает стабильность газоснабжения производства

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-17T17:42:29+03:00

Каждый час станция производит более 8 тысяч кв. м азотного защитного газа

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь приступила к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции

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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) приступила к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.

Каждый час станция производит более 8 тыс. кв. м азотного защитного газа. Он применяется на всех этапах термической обработки металла, в процессе которой формируются уникальные магнитные свойства трансформаторного проката.

Проект предусматривал замену блоков регуляторов, узлов электроснабжения и автоматизированного управления технологическими процессами, контрольно-измерительных систем и др. Результатом выполнения работ станет рост надежности и эффективности системы газоснабжения производства за счет исключения рисков внеплановых простоев и повышения уровня автоматизации процессов.

Завершение горячих испытаний и начало промышленной эксплуатации нового оборудования газосмесительной станции запланированы на октябрь 2019 года. На реализацию проекта предприятие направило более 11 млн рублей.

Информация о ВИЗ-Стали:

ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Свыше 85% продукции ВИЗ-Стали поставляет на экспорт. Доля ВИЗ-Стали в мировом производстве трансформаторной стали превышает 5,6%.

В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.

ИСТОЧНИК KP.RU