СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-17T17:38:14+03:00

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Три новые школы в трех новых районах откроются в Екатеринбурге в 2020 году. Современные учебные заведения откроют в Академическом, Солнечном и Краснолесье. Маленькие екатеринбуржцы сядут за парты этих школ уже в следующем сентябре. Журналистам показали на каких стадиях строительства находятся школы.

- Все школы-новостройки будут оснащены современными инженерными системами - скрытой электропроводкой, установками воздухообмена с рекуперацией тепла, которые позволят сократить энергопотребление примерно на 20%. Большое внимание уделяется навигации, чтобы дети, пришедшие в огромное здание школы, смогли без труда в нём ориентироваться, - рассказал председатель Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга Николай Сметанин.

Фото: администрация Екатеринбурга

Одна из школ находится на улице Чемпионов. Она самая первая в быстрорастущем микрорайоне Солнечный. Учебное заведение рассчитано на 1 тысячу мест. Недалеко от нее расположено большое спортивное ядро, куда входят беговая дорожка со специальным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для воркаута, а также полоса препятствий для занятий военной подготовкой. В здании предусмотрены два спортивных зала, один из которых строители оборудуют скалодромом.

Фото: администрация Екатеринбурга

Школа в 26-м квартале микрорайона Академический (проспект Академика Сахарова) будет построена на 1 тысячу 200 мест. На сегодняшний день строительство завершено на 70%. Рядом со школой будет стадион и игровой городок для школьников младшего возраста.

Показали журналистам и пристрой на 600 мест к школе № 181 (улица Краснолесья, 22). Его очень ждут жители близлежащих домов, а также население Академического. Новый пристрой соединят с существующим зданием теплым переходом.

ИСТОЧНИК KP.RU