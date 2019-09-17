Три сквера в Екатеринбурге защитят от застройки

СЕГОДНЯ 17:07 2019-09-17T17:07:06+03:00

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Мэрия Екатеринбурга намерена защитить три городских сквера от застройки. Такое предложение чиновники внесли на заседании комиссии по городскому хозяйству в Гордуме 17 сентября. Скверы хотят наделить статусом особо охраняемых территорий.

Речь идет о сквере Джавахарлала Неру, который расположен на углу улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов, Клары Цеткин у Дома журналистов и ЮНЭСКО у памятника Петру и Февронии между кинотеатром «Космос» и Храма-на-Крови.

Также депутат Николай Смирнягин предложил присвоить особый статус еще двум территориям – парку Архипова в Юго-Западном микрорайоне на пересечении улиц Бардина и Амундсена, а также парку Агафонова в поселке Совхозный. По поводу последнего депутату ответили, что его территория находится в областной собственности и мэрия не может повлиять на решение вопроса.

Определять статус территорий скверов чиновники и депутаты будут на отдельном совещании.

ИСТОЧНИК KP.RU