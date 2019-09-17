2019-09-17T14:46:24+03:00
Происшествия

Проехал на большой скорости: на Урале под суд отправили водителя, насмерть сбившего пешехода

Мужчина выехал на красный свет и не успел затормозить
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба МВД по Свердловской области
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В Тавде под суд отправили местного 22-летнего жителя, который насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в начале июня этого года.

- Поздно вечером обвиняемый на «Ладе» нарушил ПДД и проехал перекресток на красный свет на большой скорости, не успев затормозить. В том месте находится пешеходный переход, по которому как раз переходил мужчина, - отметили в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба МВД по Свердловской области

Из-за столкновения мужчина получил тяжелые травмы. Его срочно госпитализировали в районную больницу, где он и скончался.

На водителя «Лады» завели уголовное дело, которое передали в суд. Сейчас ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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