Проехал на большой скорости: на Урале под суд отправили водителя, насмерть сбившего пешехода

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-17T14:46:24+03:00

Мужчина выехал на красный свет и не успел затормозить

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В Тавде под суд отправили местного 22-летнего жителя, который насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в начале июня этого года.

- Поздно вечером обвиняемый на «Ладе» нарушил ПДД и проехал перекресток на красный свет на большой скорости, не успев затормозить. В том месте находится пешеходный переход, по которому как раз переходил мужчина, - отметили в пресс-службе МВД по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МВД по Свердловской области

Из-за столкновения мужчина получил тяжелые травмы. Его срочно госпитализировали в районную больницу, где он и скончался.

На водителя «Лады» завели уголовное дело, которое передали в суд. Сейчас ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU