2019-09-17T14:58:59+03:00
Общество

Общегородской опрос - уникальный прецедент в истории мегаполиса

Общественники уральской столицы прокомментировали обращение главы Екатеринбурга Александра Высокинского
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Общественники уральской столицы прокомментировали обращение Главы Екатеринбурга Александра ВысокинскогоОбщественники уральской столицы прокомментировали обращение Главы Екатеринбурга Александра Высокинского
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Общественники уральской столицы прокомментировали обращение главы Екатеринбурга Александра Высокинского к Екатеринбургской городской думе провести по просьбам горожан опрос по выбору площадки для строительства собора Святой Екатерины. Соответствующее предложение поступило в Екатеринбургскую городскую думу в четверг, 12 сентября 2019 года.

Член Общественной палаты Екатеринбурга Александр Белоусов уверен, что решение Александра Высокинского является прецедентом в истории мегаполиса.

«Власти создали уникальную ситуацию в истории столицы Урала, когда технологии диалога с гражданами вышли на совершенно новый уровень. Все видят, что с екатеринбуржцами ведется равный диалог. Разговор с людьми и проведение легитимного опроса - это именно то, чего добивались различные стороны. Теперь это реализуется в жизнь самым оптимальным способом. Считаю, что создан отличный прецедент для гражданского взаимодействия и эффективная платформа для диалога», - заявил Александр Белоусов.

Общественный деятель, блогер Илья Будкевич, в свою очередь, подчеркнул, что инициатива главы Екатеринбурга, способствующая проведению общегородского опроса, позволит гражданам проявить личную позицию по столь важному вопросу.

«Волеизъявление граждан - дело, безусловно, нужное, - сказал Илья Будкевич. - Оно позволит окончательно поставить все точки над «i». Кроме того, обновленную технологию можно использовать в дальнейшем для решения тех или иных городских вопросов. На мой взгляд, выбранная процедура является наиболее подходящим решением. К мнению граждан прислушиваются. А участие волонтеров в голосовании должно обеспечить прозрачность и открытость всей процедуры».

«Необходимо понимать, что подобные опросные процедуры проводятся впервые не только в Екатеринбурге, но и в большинстве областных центров. Апробация технологий общегородского опроса позволит наладить механизмы взаимодействия между гражданами и властью в дальнейшем. Итоговое решение должно стать обязательным, при этом учитывать интересных всех сторон, в том числе бизнес-сообщества», - подытожил член комитета по оценке регулирующего воздействия общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Трахтенберг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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