К подаче тепла готовы: екатеринбургские газовики проверили две тысячи километров труб

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-17T13:34:52+03:00

Благодаря этому благом обеспечены больше 400 тысяч горожан и еще 750 предприятий

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Екатеринбургские газовики перед началом отопительного сезона проверили две тысячи километров труб. Проведенные работы обеспечат стабильную подачу газа 400 тысячам горожан и 750 предприятиям.

Последним мероприятием стал запуск современного шкафного газорегуляторного пункта на перекрестке улиц Московская – Малышева. Это обеспечит дальнейшую подачу газа на три городские котельные. Как отмечают в пресс-службе «Екатеринбурггаз», объект должен прослужить как минимум 15 лет.

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

- Мы успешно подошли к финалу работ по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. Нами была проведена масштабная кампания, проведён целый комплекс мероприятий, направленных на бесперебойное газоснабжение потребителей в осенне-зимний период, - рассказал главный инженер компании Иван Паслер. – Отмечу, что мы активно используем инновационные разработки для модернизации газового хозяйства уральской столицы.

Всего за лето во всем городе было проведено перевооружение 15 пунктов редуцирования газа.

ИСТОЧНИК KP.RU