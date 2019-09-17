Два года мухлевала со счетами: экс-бухгалтера, укравшую больше четырех миллионов, отправили в тюрьму
Ей назначили 3 года колонии общего режима
Женщине дали 3 года тюрьмы за кражу больше 4 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге бывшего бухгалтера одного из местных предприятий приговорили к реальному лишению свободы. В период с февраля 2013 по февраль 2015 годов женщина, используя служебное положение, похитила больше 4,1 миллиона рублей.
- Она предоставляла в банк подложные платежные поручения о перечислении денежных средств со счета предприятия на счета организаций, который не являются контрагентами юрлица, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Суд назначил экс-бухгалтеру 3 года тюрьмы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU