Два года мухлевала со счетами: экс-бухгалтера, укравшую больше четырех миллионов, отправили в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-17T12:23:51+03:00

Женщине дали 3 года тюрьмы за кражу больше 4 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге бывшего бухгалтера одного из местных предприятий приговорили к реальному лишению свободы. В период с февраля 2013 по февраль 2015 годов женщина, используя служебное положение, похитила больше 4,1 миллиона рублей.

- Она предоставляла в банк подложные платежные поручения о перечислении денежных средств со счета предприятия на счета организаций, который не являются контрагентами юрлица, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил экс-бухгалтеру 3 года тюрьмы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU