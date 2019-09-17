«Несколько дней до этого пили»: двум уральцам, до смерти избившим знакомого, грозит до 15 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-17T11:39:20+03:00

Мужчины поссорились со знакомым и решили убить его, избив до смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оба ранее уже были судимы – за торговлю наркотиками и убийство

Изменить размер текста: A A

Накануне в МВД по Нижнему Тагилу поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов обнаружили тело мужчины со следами побоев.

- При осмотре места происшествия оперативники и следователи обнаружили следы крови, ведущие в одну из квартир на третьем этаже, - рассказали в пресс-службе МВД «Нижнетагильское». – В ней никого не было, а до этого, по словам соседей, несколько дней тут проходило бурное застолье.

Подозреваемых быстро нашли – ими оказались ранее судимые местные жители. Один обвинялся в убийстве, а второй – в торговле наркотиками. Во время задержания оба находились в нетрезвом виде.

- В тот день во время застолья между подозреваемыми и погибшим произошла ссора, в ходе которой мужчины нанесли тому несколько ударов по голове и вынесли на улицу, а сами сбежали, - добавили в пресс-службе.

Сейчас оба заключены под стражу. Расследование продолжается – им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU