«Несколько дней до этого пили»: двум уральцам, до смерти избившим знакомого, грозит до 15 лет тюрьмы
Накануне в МВД по Нижнему Тагилу поступило сообщение о том, что у подъезда одного из домов обнаружили тело мужчины со следами побоев.
- При осмотре места происшествия оперативники и следователи обнаружили следы крови, ведущие в одну из квартир на третьем этаже, - рассказали в пресс-службе МВД «Нижнетагильское». – В ней никого не было, а до этого, по словам соседей, несколько дней тут проходило бурное застолье.
Подозреваемых быстро нашли – ими оказались ранее судимые местные жители. Один обвинялся в убийстве, а второй – в торговле наркотиками. Во время задержания оба находились в нетрезвом виде.
- В тот день во время застолья между подозреваемыми и погибшим произошла ссора, в ходе которой мужчины нанесли тому несколько ударов по голове и вынесли на улицу, а сами сбежали, - добавили в пресс-службе.
Сейчас оба заключены под стражу. Расследование продолжается – им грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU