Уральца, зарезавшего знакомого, отправили в тюрьму на 9 лет
В Первоуральске обвиняют в убийстве местного жителя, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков. Инцидент произошел в феврале этого года.
- Мужчина, будучи в нетрезвом виде, поссорился со знакомым, с которым он находился в гостях у общих знакомых, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Подсудимый не поверил в рассказ своего собеседника о том, что тот отбывал наказание в тюрьме. Из-за этого он разозлился и избил знакомого, после чего, вооружившись ножом, ударил его в область груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте, еще до приезда «скорой».
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
- Во время допроса мужчина признался в содеянном. Оружие у него забрали и провели ряд экспертиз, - добавили в СКР.
Суд назначил мужчине 9 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить родственникам убитого миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
ИСТОЧНИК KP.RU