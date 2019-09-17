2019-09-17T11:39:00+03:00
Происшествия

Уральца, зарезавшего знакомого, отправили в тюрьму на 9 лет

Мужчина не поверил в его историю и очень разозлился
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Первоуральске обвиняют в убийстве местного жителя, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков. Инцидент произошел в феврале этого года.

- Мужчина, будучи в нетрезвом виде, поссорился со знакомым, с которым он находился в гостях у общих знакомых, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Подсудимый не поверил в рассказ своего собеседника о том, что тот отбывал наказание в тюрьме. Из-за этого он разозлился и избил знакомого, после чего, вооружившись ножом, ударил его в область груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте, еще до приезда «скорой».

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Во время допроса мужчина признался в содеянном. Оружие у него забрали и провели ряд экспертиз, - добавили в СКР.

Суд назначил мужчине 9 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить родственникам убитого миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Несколько дней до этого пили»: двум уральцам, до смерти избившим знакомого, грозит до 15 лет тюрьмы
Меняем профессию: екатеринбуржцы предпочитают работать грузчиками и водителями
Трамваи по Макаровскому мосту пустят на неделю позже
В Екатеринбурге на старт отопления открыли «горячую линию»
В Екатеринбурге пройдет ночной «забег с фонариками»
Больше шансов оставить авто: в центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки
Опять перекрытия: Эльмаш встал в большую пробку
Был без прав: под Екатеринбургом Opel врезался в столб и перевернулся
"В него вселилась мумия": Учителя информатики, который до смерти замучил племянника, отправили на лечение
Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»
Берегись мошенника: в Екатеринбурге завелись лжеприставы
«Все, что я знаю о России, я прочла в книгах»: новый Генконсул США в Екатеринбурге рассказала о себе
«Остались только угольки»: на ЕКАД сгорела фура
«Уснул за рулем»: в Екатеринбурге столкнулись три иномарки
Потушили за 20 минут: в Кольцово сгорела «Монетка»
Ремонтировали полгода: в Бисерти открыли обновленную набережную