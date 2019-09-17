Уральца, зарезавшего знакомого, отправили в тюрьму на 9 лет

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-17T11:39:00+03:00

Мужчина не поверил в его историю и очень разозлился

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В Первоуральске обвиняют в убийстве местного жителя, ранее уже судимого за незаконный оборот наркотиков. Инцидент произошел в феврале этого года.

- Мужчина, будучи в нетрезвом виде, поссорился со знакомым, с которым он находился в гостях у общих знакомых, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Подсудимый не поверил в рассказ своего собеседника о том, что тот отбывал наказание в тюрьме. Из-за этого он разозлился и избил знакомого, после чего, вооружившись ножом, ударил его в область груди. От полученных травм пострадавший скончался на месте, еще до приезда «скорой».

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Во время допроса мужчина признался в содеянном. Оружие у него забрали и провели ряд экспертиз, - добавили в СКР.

Суд назначил мужчине 9 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить родственникам убитого миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU