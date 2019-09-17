Меняем профессию: екатеринбуржцы предпочитают работать грузчиками и водителями
Жители Екатеринбурга все больше интересуются профессиями грузчика, водителя и администратора. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа».
- Специальность водителя оказалась на первом месте по количеству запросов в 19 из 23 крупнейших городов, - отметили в пресс-службе портала. – На втором месте оказался грузчик, а на третьем администратор. Кстати, многие горожане стали интересоваться работами с ежедневной оплатой, а также подработкой.
Помимо электриков, сварщиков и разнорабочих, которые популярны в целом по России, в топ-5 поисковых запросов по профессиям каждого конкретного города входят продавцы, администраторы, грузчики, курьеры, менеджеры.
ИСТОЧНИК KP.RU