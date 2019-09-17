2019-09-17T10:48:51+03:00
Общество

Меняем профессию: екатеринбуржцы предпочитают работать грузчиками и водителями

Эти специальности оказались на первом месте по запросам почти во всех крупных городах России
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцы предпочитают работать грузчиками и водителямиЕкатеринбуржцы предпочитают работать грузчиками и водителямиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга все больше интересуются профессиями грузчика, водителя и администратора. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа».

- Специальность водителя оказалась на первом месте по количеству запросов в 19 из 23 крупнейших городов, - отметили в пресс-службе портала. – На втором месте оказался грузчик, а на третьем администратор. Кстати, многие горожане стали интересоваться работами с ежедневной оплатой, а также подработкой.

Помимо электриков, сварщиков и разнорабочих, которые популярны в целом по России, в топ-5 поисковых запросов по профессиям каждого конкретного города входят продавцы, администраторы, грузчики, курьеры, менеджеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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