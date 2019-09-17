Трамваи по Макаровскому мосту пустят на неделю позже
Теперь открыть пути собираются 21 октября
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Пуск трамваев по Макаровскому мосту запланирован неделей позже ранее оговоренного графика – 21 октября. Напомним, ранее сообщалось, что пути откроют 14 октября.
- В настоящее время на мосту завершены работы по устройству покрытий тротуаров, велодорожек, монтажу перильного ограждения и покраске конструкций моста, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В сентябре завершится монтаж трамвайных путей, которые, кстати, делают по новым технологиям.
ИСТОЧНИК KP.RU