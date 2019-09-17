2019-09-17T09:51:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге пройдет ночной «забег с фонариками»

На ежегодный марафон придут две тысячи человек
Мария Трапезникова
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В этом году планируется зарегистрировать две тысячи человек. Фото: марафон "Ночной забег"В этом году планируется зарегистрировать две тысячи человек. Фото: марафон "Ночной забег"
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В Екатеринбурге в следующую субботу, 28 сентября, пройдет пятый ежегодный марафон «Ночной забег», в котором может принять участие любой желающий. Для бегунов приготовлено две дистанции – на 3 и 10 километров.

Организаторы обещают подсвеченную трассу и лазерное шоу. Фото: марафон "Ночной забег"

Организаторы обещают подсвеченную трассу и лазерное шоу. Фото: марафон "Ночной забег"

- В этом году ожидается до двух тысяч участников. На момент соревнования бегунам должно быть больше 10 лет. Все должны зарегистрироваться заранее, - отмечают организаторы марафона.

Маршрут трассы на 3 километра. Фото: марафон "Ночной забег"

Маршрут трассы на 3 километра. Фото: марафон "Ночной забег"

Маршрут трассы на 10 километров. Фото: марафон "Ночной забег"

Маршрут трассы на 10 километров. Фото: марафон "Ночной забег"

Забег будет проходить в ЦПКиО имени Маяковского, поэтому автолюбители могут вздохнуть с облегчением – дороги перекрывать точно не будут. Первый старт (для бегунов на три километра) назначен на 19:00, второй (для бегунов на 10 километров) – на 20:00. На финише всем участникам обещают дать яблоко и воду.

В этом году организаторы подготовят для бегунов эффектно подсвеченную трассу, лазерное шоу и даже дискотеку с роботами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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