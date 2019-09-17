Больше шансов оставить авто: в центре Екатеринбурга появятся новые платные парковки

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-17T09:32:02+03:00

В центре Екатеринбурге будет больше шансов оставить авто и не попасть на эвакуатор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их установят на трех улицах города

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В Екатеринбурге установят новые платные парковки. Они появятся на улицах Бориса Ельцина, Боевых дружин и Луначарского. Всего планируется выделить под авто 67 мест.

- Новые места для организованной стоянки автотранспорта создаются в первую очередь для того, чтобы справиться с проблемой бессистемной парковки и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей, - отметил замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Уже скоро такие круглосуточные платные парковки появятся по улице Бориса Ельцина – вдоль дома №6 («Башня Исеть»), вместимость составит 16 мест.

Также припарковать свое авто можно будет на улице Боевых дружин вдоль «Ельцин-центра», вместимость этой парковки – 26 мест.

Еще одно место расположено на улице Луначарского, 128. Тут под парковку выделят 25 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU