Был без прав: под Екатеринбургом Opel врезался в столб и перевернулся
Под Екатеринбургом вчера вечером, 16 сентября, в поселке Прохладный произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель иномарок. Сотрудники ГИБДД зафиксировали аварию в 19:55.
- У молодого человека 20 лет никогда не было водительского удостоверения. Он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением, в результате чего машину выкинуло на обочину. Там она врезалась в столб и перевернулась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии водитель получил перелом левого плеча, его срочно госпитализировали в ГКБ №36.
ИСТОЧНИК KP.RU