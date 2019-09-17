Был без прав: под Екатеринбургом Opel врезался в столб и перевернулся

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-17T08:53:25+03:00

Молодой человек неправильно выбрал скорость и не справился с управлением

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Под Екатеринбургом вчера вечером, 16 сентября, в поселке Прохладный произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель иномарок. Сотрудники ГИБДД зафиксировали аварию в 19:55.

- У молодого человека 20 лет никогда не было водительского удостоверения. Он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением, в результате чего машину выкинуло на обочину. Там она врезалась в столб и перевернулась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии водитель получил перелом левого плеча, его срочно госпитализировали в ГКБ №36.

ИСТОЧНИК KP.RU