2019-09-17T08:42:50+03:00
Происшествия

«Напал с ножом и молотком»: уральца, убившего племянника, отправили в психушку

Мужчина нуждался в принудительном лечении, так как не осознавал, что сделал
Мария Трапезникова
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Екатеринбурге Алексея Зуева, которого обвиняют в убийстве своего 17-летнего племянника и торговле боеприпасами, отправили лечиться в психиатрическую клинику. Мы писали его историю - мужчина выбрался отдохнуть в Таиланд, а вернулся из-за границы с помутнением рассудка.

- В ноябре прошлого года в гости к нему приехал племянник. Дома они были вдвоем, и мужчина, уже имевший психическое расстройство, решил убить родственника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Он взял кухонный нож и нанес молодому человеку больше 40 ударов в шею, грудь, живот и руки. Но на этом он не остановился: он взял молоток и нанес 17 ударов по голове.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Он полученных травм парень скончался на месте. Во время обыска оказалось, что мужчина долгое время нелегально хранил дома два патрона.

- Психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчина не осознает своих действий, поэтому нуждается в принудительном лечении, - добавили в прокуратуре.

Молодому человеку было 17 лет. Фото: соцсети

Молодому человеку было 17 лет. Фото: соцсети

Следствие длилось почти 9 месяцев. На допросах мужчина вел себя неадекватно: рычал и кричал. Врачам он заявил, что в его племянника вселилась мумия умершего отца. Тогда было принято решение отправить его в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского, где он находился вплоть до суда. Чкаловский суд отправил его на лечение в психиатрическую клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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