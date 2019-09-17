2019-09-17T07:54:07+03:00
Экономика

Акция «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ и платежный сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» запустили акцию для физических лиц
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Банк УРАЛСИБ и платежный сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» запустили акцию для физических лицБанк УРАЛСИБ и платежный сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» запустили акцию для физических лиц
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Банк УРАЛСИБ и платежный сервис «Золотая Корона – Денежные переводы» запустили акцию для физических лиц «Выиграй 30 000 рублей от Золотой Короны в Банке УРАЛСИБ». Призовой фонд акции составляет 300 тысяч рублей.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в период ее проведения совершить не менее двух денежных переводов «Золотая Корона» в любом из офисов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Клиент, совершивший переводы, автоматически становится участником акции. Участниками акции могут быть только клиенты, достигшие 18-летнего возраста.

Перевод должен совершаться по «Тарифу 0%». Данный тариф действует при условии конвертации валюты по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент отправки перевода. Для оформления перевода без комиссии валюта, в которой совершается перевод, должна отличаться от валюты получения. Перечень доступных стран и валют можно уточнить в офисах Банка.

Акция проводится с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно и проходит в два этапа:

· с 1 сентября по 31 октября 2019 года включительно;

· с 1 ноября по 31 декабря 2019 года включительно.

Итоги каждого этапа будут подведены в течение 15 рабочих дней после его окончания. По итогам проведения каждого этапа будут определены по пять победителей, каждый из которых получит денежный приз в размере 30 тысяч рублей. Денежные средства будут перечислены победителю акции в течение 30 календарных дней после получения от победителя всех необходимых документов, предусмотренных условиями акции.

Период акции: с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 г. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать у сотрудников Банка или на сайте «Золотая Корона» kоronapay.com. Организатор акции и оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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