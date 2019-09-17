2019-09-17T07:53:58+03:00
Общество

Берегись мошенника: в Екатеринбурге завелись лжеприставы

Они представляются сотрудниками госорганов и вымогают деньги
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге завелись мошенники, выдающие себя за судебных приставовВ Екатеринбурге завелись мошенники, выдающие себя за судебных приставовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге все чаще стали обманывать горожан – мошенники притворяются судебными приставами и обещают им бесплатного адвоката и возмещение морального вреда.

- Мошенники представляются приставами, следователями или представителями иных государственных органов. Они сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, компенсации морального вреда или представить интересы гражданина в суде, - отмечают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Для этого потерпевших направляют в Минюст России или другие ведомства. Через некоторое время с горожанами связывается лицо, которое выдает себя за адвоката. Под различными предлогами он сообщает о необходимости перевести деньги.

Сейчас мошенниками занимаются правоохранительные органы. А в УФССП просят горожан быть особенно бдительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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