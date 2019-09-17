«Остались только угольки»: на ЕКАД сгорела фура

СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-17T07:29:30+03:00

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На ЕКАД сегодня ночью можно было увидеть настоящее фаер-шоу. На трассе сгорела фура, которая ехала из Москвы в сторону Новоуральска. Это произошло на 50 километре примерно в 00:40.

- Грузовик выехал за разделительную линию, зацепил бетонные ограждения и загорелся, - рассказал «Комсомолке» читатель.

Фура зацепила бетонные блоки и загорелась. Фото: читатель "КП"

К счастью, сам водитель не пострадал, чего не скажешь про фуру – от нее остались только угольки. Площадь пожара составила 40 «квадратов», трассу перекрыли, чтобы огонь не перекинулся на соседние машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/732463" frameborder="0"></iframe> На ЕКАД сгорела фура.Видео: читатель "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU