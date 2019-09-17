«Остались только угольки»: на ЕКАД сгорела фура
На ЕКАД сегодня ночью можно было увидеть настоящее фаер-шоу. На трассе сгорела фура, которая ехала из Москвы в сторону Новоуральска. Это произошло на 50 километре примерно в 00:40.
- Грузовик выехал за разделительную линию, зацепил бетонные ограждения и загорелся, - рассказал «Комсомолке» читатель.
Фура зацепила бетонные блоки и загорелась. Фото: читатель "КП"
К счастью, сам водитель не пострадал, чего не скажешь про фуру – от нее остались только угольки. Площадь пожара составила 40 «квадратов», трассу перекрыли, чтобы огонь не перекинулся на соседние машины.
На ЕКАД сгорела фура.Видео: читатель "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU