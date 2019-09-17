2019-09-17T06:11:31+03:00
Происшествия

«Уснул за рулем»: в Екатеринбурге столкнулись три иномарки

Водитель Volkswagen не справился с управлением и протаранил впереди стоящие машины
Олег ГалимовМария Трапезникова
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Водитель Volkswagen уснул за рулем и на большой скорости протаранил впереди стоящие машины. Фото: Олег ГалимовВодитель Volkswagen уснул за рулем и на большой скорости протаранил впереди стоящие машины. Фото: Олег Галимов
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В Екатеринбурге сегодня поздно ночью, около 00:30, произошло ДТП. На перекрестке проспект Космонавтов – Артинская столкнулись сразу три иномарки. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

- Все автомобили двигались в одном направлении. Водитель Volkswagen уснул за рулем и на большой скорости протаранил Chevrolet, а затем и Ford, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» участники аварии.

К счастью, в ДТП не пострадал. Фото: Олег Галимов

К счастью, в ДТП не пострадал. Фото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Chevrolet восстановлению не подлежит. Его увезли на эвакуаторе прибывшие на место сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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