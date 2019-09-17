2019-09-17T05:57:14+03:00
Происшествия

Потушили за 20 минут: в Кольцово сгорела «Монетка»

На момент возгорания людей в здании не было
Мария Трапезникова
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В Кольцово вспыхнула "Монетка", но никто, к счастью, не пострадалВ Кольцово вспыхнула "Монетка", но никто, к счастью, не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В микрорайоне Кольцово сегодня рано утром, 17 сентября, сгорел продуктовый магазин «Монетка». Диспетчеры получили вызов в 05:49.

- Площадь возгорания составила 50 «квадратов». На момент пожара в здании магазина людей не было, поэтому и пострадавших, соответственно, нет, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

23 пожарных сразу выехали на вызов и потушили огонь за 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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