Потушили за 20 минут: в Кольцово сгорела «Монетка»

СЕГОДНЯ 05:57 2019-09-17T05:57:14+03:00

В Кольцово вспыхнула "Монетка", но никто, к счастью, не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

На момент возгорания людей в здании не было

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В микрорайоне Кольцово сегодня рано утром, 17 сентября, сгорел продуктовый магазин «Монетка». Диспетчеры получили вызов в 05:49.

- Площадь возгорания составила 50 «квадратов». На момент пожара в здании магазина людей не было, поэтому и пострадавших, соответственно, нет, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

23 пожарных сразу выехали на вызов и потушили огонь за 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU