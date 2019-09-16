2019-09-16T19:24:58+03:00
Общество

Известная уральская телеведущая снялась в клипе бывшего солиста группы «Триада»

Ксения Телешова снялась в эпизоде клипа рэпера Нигатива «На руках»
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с клипаФото: скриншот с клипа
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Известная уральская телеведущая снялась в клипе бывшего солиста группы «Триада». Ксения Телешова снялась в эпизоде клипа рэпера Нигатива «На руках». Девушка вместе со спортсменом Сергеем Бурсиным сыграли влюбленную пару в ресторане. Ради съемок этой сцены закрывали ресторан Le Bourg 1905. Все сцены клипа снимали в Екатеринбурге. Видеоряд с природой отсняли в Сысертском районе.

Опубликованный три часа назад видеоролик на Youtube собрал уже 33 628 просмотров. В центре сюжета - драматичная история двух влюбленных.

Клип Нигатив- На руках.27.09 - 29.09 - Нарьян-мар 04.10 - Санкт-Петербург 18.10 - Петропавловск-Камчатский 19.10 - Владивосток 20.10 - Комсомольск-на-Амуре 01.11 - Ростов-на-Дону 02.11 - Краснодар 14.11 - Нижний - Новгород 22.11 - Смоленск 07.12 - Москва Билеты: nigativ.com Режиссёр/сценарист/монтаж - Костыгин Александр; Продюсер/линейный продюсер/организатор - Баранова Ольга; Актриса - Полина Полицеймако. Менеджер - Александра Ильичева Директор - Антон Пронин Скачать песню: http://link.monolitmusic.ru/narukah Приятного просмотра!

Главную женскую роль исполнила актриса театра «Волхнока» Полина Полицеймако, а мужскую - сам Нигатив. Продюсером стала Ольга Баранова, режиссером и сценаристом - Александр Костыгин. Клип снимали в течение четырех дней. Над его созданием также работала команда из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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